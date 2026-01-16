В Астрахани родители забыли в автобусе спящего ребенка

В Астрахани семья, приехавшая на экскурсию, случайно оставила в салоне автобуса восьмилетнего мальчика, который уснул во время поездки. Об этом сообщает «Блокнот Астрахань».

Инцидент произошел на новогодних каникулах. Большая семья ехала в автобусе, взрослые вышли на остановке «Октябрьская площадь», не заметив, что один из мальчиков остался спать в салоне автобуса. Проснувшись один в незнакомом месте, ребенок обратился за помощью к водителю.

Одна из пассажирок взялась успокаивать и отвлекать напуганного мальчика. Родители, обнаружив пропажу, сели на встречный автобус № 76 и обратились к его водителю, тот связался с коллегой, уточнил местонахождение автобуса с ребенком, после чего семья смогла воссоединиться.

До этого в Новокузнецке двухлетний мальчик убежал из дома и катался по городу на автобусе. Маленького мальчика без сопровождения взрослых в общественном транспорте заметила 16-летняя школьница. Девочка проехала с малышом несколько остановок, вышла вместе с ним из автобуса, довела мальчика до ближайшего магазина и обратилась к сотрудникам, которые вызвали полицию.

Ранее в Карелии мальчику разрешили опаздывать на учебу из-за волков на дороге.