В Киеве планируют выселять людей из домов на фоне блэкаута

Власти Киева будут вынуждены выселить людей из домов, где пока невозможно восстановить отопление или электроснабжение. Об этом заявила депутат киевского городского совета Марина Порошенко. Об этом сообщает «Страна.ua».

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что в Киеве, где уже четвертые сутки продолжается блэкаут, порядка 300 многоэтажных домов остаются без отопления. По его словам, коммунальщики продолжают в круглосуточном режиме ремонтировать поврежденную критическую инфраструктуру. На данный момент Киев живет по экстренным графикам отключений света.

Мэр добавил, что объекты критической инфраструктуры запитаны мощными генераторами и мобильными котельными. Также подключают к генераторам и теплопункты некоторых крупных многоэтажек, где нет тепла и света уже шестые сутки.

Кроме того, в столице работают более 1200 пунктов обогрева.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как писал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Мэр Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в городе выявили повреждения критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Ранее в Госдуме призвали усилить боевые действия, чтобы Украина «стала ласковее».