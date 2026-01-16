Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Киеве планируют выселять людей из домов на фоне блэкаута

Депутат Порошенко: в Киеве возможна эвакуация людей из-за кризиса с теплом
Mikhailov Studio/Shutterstock/FOTODOM

Власти Киева будут вынуждены выселить людей из домов, где пока невозможно восстановить отопление или электроснабжение. Об этом заявила депутат киевского городского совета Марина Порошенко. Об этом сообщает «Страна.ua».

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что в Киеве, где уже четвертые сутки продолжается блэкаут, порядка 300 многоэтажных домов остаются без отопления. По его словам, коммунальщики продолжают в круглосуточном режиме ремонтировать поврежденную критическую инфраструктуру. На данный момент Киев живет по экстренным графикам отключений света.

Мэр добавил, что объекты критической инфраструктуры запитаны мощными генераторами и мобильными котельными. Также подключают к генераторам и теплопункты некоторых крупных многоэтажек, где нет тепла и света уже шестые сутки.

Кроме того, в столице работают более 1200 пунктов обогрева.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как писал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Мэр Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в городе выявили повреждения критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Ранее в Госдуме призвали усилить боевые действия, чтобы Украина «стала ласковее».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635005_rnd_5",
    "video_id": "record::021b838d-d148-44b9-ad11-f16b966e43e9"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+