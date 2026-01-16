Володин выступил против ультиматумов одних государств к другим

После Второй мировой войны были заложены важные принципы, во многом благодаря которым десятилетиями удавалось отстаивать мир и защищать права людей, однако сегодня ряд стран пренебрегает базовыми правилами, нарушает нормы международного права, ставит свои ультиматумы другим государствам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что такое положение дел недопустимо в многополярном мире, без которого, по его мнению, невозможно будущее.

Володин напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что РФ выступает за укрепление центральной роли ООН. По словам парламентария, зафиксированные в Уставе ООН принципы и правила сейчас востребованы как никогда.

Спикер уточнил, что речь идет о равноправии всех стран, уважении суверенитета, невмешательстве во внутренние дела государств, разрешении споров посредством диалога.

Накануне во время церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов в Москве Путин заявил, что мир не наступает сам, его строят, причем каждый день, это требует усилий, ответственности и осознанного выбора.

По мнению Володина, государствам, которые хотят существовать в будущем, надо это осознать и делать все для построения справедливого миропорядка.

Ранее Путин заявил о приверженности России миру.