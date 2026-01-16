Размер шрифта
Полиция применила светошумовые гранаты на протестах в Миннеаполисе

CNN: полиция вновь применила слезоточивый газ для разгона митинга в Миннеаполисе
Leah Millis/Reuters

Сотрудники полиции в очередной раз применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Об этом сообщил телеканал CNN.

«Правоохранительные органы применили слезоточивый газ против протестующих у федерального здания Уиппл в Миннеаполисе, пытаясь вытеснить их с подъездной дороги к зданию», — говорится в материале.

Слезоточивый газ был применен после того, как демонстранты несколько раз пнули автомобили, заезжавшие на территорию и покидавшие ее. Информации о пострадавших издание не приводит.

7 января в Миннеаполисе сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) выстрелил в женщину, которая сидела за рулем автомобиля. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги и потребовали открыть дверь. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

После случившегося в стране началась волна масштабных акций протеста. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту» из города. Он рассказал, что сотрудники службы пытаются представить свои действия как акт самообороны. Однако, по словам градоначальника, «это полная чушь».

Ранее Трамп пригрозил ввести в Миннесоту войска для подавления протестов.

