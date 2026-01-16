В Краснодаре глыба льда с крыши обрушилась на прохожего

В Краснодаре мужчина попал в больницу после падения глыбы льда с крыши

В Краснодаре глыба льда, упавшая с крыши жилого дома на улице Комсомольской, травмировала 40-летнего мужчину, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел 15 января во дворах домов по улице Комсомольская. Наледь с крыши обрушилась на проходившего под окнами мужчину. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение краевой клинической больницы № 1, ему оказывается необходимая помощь.

По предварительной информации, краснодарец получил ушибы. По факту произошедшего проверку проводит краевая прокуратура.

До этого на Камчатке 60-летний спасатель оказался заживо погребен под снегом. Мужчина возвращался с работы, когда на него внезапно обрушилась лавина снега с крыши одного из домов. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее мордовская школьница попала в больницу из-за глыбы льда, рухнувшей на нее с крыши.