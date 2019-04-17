Причину «великого вымирания» на Земле выяснили ученые

Исследователи из университета Цинциннати и Китайского университета геонаук сообщили, что причиной самого массового вымирания живых организмов в истории Земли стали извержения вулканов, передает портал Phys.org.

Отмечается, что гибель 95% живых организмов на Земле, произошедшую 252 млн лет назад, ученые называют «великим вымиранием».

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Исследователи рассказали, что обнаружили в останках этого возраста следы ртути, которая оказалась в атмосфере при сгорании запасов угля. Это является доказательством того, что причиной глобального катаклизма стали извержения вулканов.

Ранее сообщалось, что вымершая австралийская крыса стала первой жертвой глобального потепления.