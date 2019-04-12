Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носителя Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщается на сайте SpaceX.
«Falcon Heavy оторвалась от стартового стола в 18:35 по времени Восточного побережья США (01:35 мск)», — говорится в сообщении.
Реклама
Как отмечается, запуск ракеты произошел с пусковой площадки 39А.
При этом Arabsat 6А предназначен для трансляции сотен телеканалов на районы Ближнего Востока и Северной Африки.
Ранее сообщалось, что SpaceX перенесла запуск Falcon Heavy со спутником Arabsat 6А.