Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

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Ракета-носителя Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

«Falcon Heavy оторвалась от стартового стола в 18:35 по времени Восточного побережья США (01:35 мск)», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, запуск ракеты произошел с пусковой площадки 39А.

При этом Arabsat 6А предназначен для трансляции сотен телеканалов на районы Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее сообщалось, что SpaceX перенесла запуск Falcon Heavy со спутником Arabsat 6А.