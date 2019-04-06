Спутники-шпионы США многократно подлетали к российским и китайским военным аппаратам

Американские военные спутники-шпионы много раз без спроса близко подлетали к военным аппаратам России и Китая. Об этом сообщается в докладе о мировых системах противокосмической обороны, «За безопасный мир» (Secure World Foundation), передает РИА «Новости».

Отмечается, что заявленные спутники США предназначены для контроля космического пространства в интересах ВВС страны. Обычно американская сторона не отчитывается о нахождении или маневрах GSSAP спутников, летающих ниже и выше геостационарной орбиты. Однако выяснилось, что эти спутники-шпионы «очень активны».

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По данным Сети наблюдения за космическим пространством ISON, управляемой Российской академией наук, спутники GSSAP с 2014 года провели сотни маневров.

Кроме того, спутники близко подлетали к российским военным космическим аппаратам «Экспресс-АМ8«и «Луч» и к военным «Благовест» («Космос-2520») «Радуга-1М» (номер три и два). Также спутники США приблизились к коммерческим спутникам, построенным Китаем и эксплуатируемым другими странами, говорится в отчете.