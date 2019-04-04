Москвичам пообещали первый звездопад
Во второй половине апреля жители Москвы смогут увидеть первый звездопад. Об этом сообщается на сайте мэра города.
Как отмечается, это произойдет, когда Земля пройдет через шлейф пыли, оставленный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Каждый год при входе в атмосферу частицы пыли сгорают яркими искрами.
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«Метеоры потока Лириды белые и достаточно быстрые….Для наблюдений метеорного дождя ни телескоп, ни бинокль не потребуются», — заявили в Московском планетарии.
Уточняется, что первый звездопад произойдет с 16 по 25 апреля.
Ранее взрыв «огромного» метеорита над Камчаткой попал на видео.