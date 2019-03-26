На МКС у американцев сломался скафандр

Источник в российской ракетно-космической отрасли проинформировал о том, что астронавт NASA Ник Хейг использует запасной скафандр для выхода в космос 29 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что во время выхода в космос 22 марта в скафандре астронавта была обнаружена неисправность датчика давления.

Реклама

«В связи с этим NASA решило, что Хейг будет использовать другой скафандр», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что размер скафандра помешал первому в истории выходу двух женщин в открытый космос.