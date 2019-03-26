Российские синоптики пожаловались на плохие метеоспутники

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Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что возглавляемое им ведомство «слабо устраивает» техническое состояние российских метеорологических спутников. Слова Яковенко передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в настоящее время в космосе находятся три российских метеоспутника, два «Метеора-М» и один «Электро-Л».

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«Нас слабо устраивает качество получаемой с них информации, потому что на спутниках фактически работает 30% аппаратуры», — посетовал Яковенко.

Глава Росгидромета добавил, что российские космические аппараты природно-ресурсного назначения «Ресурсы-П» и «Канопусы-В» мало используются для метеорологических целей и необходимы для мониторинга загрязнений, а также прогнозирования и оценки ситуации с лесными пожарами.

Ранее сообщалось, что первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запустят в июне 2019 года.