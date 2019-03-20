Росздравнадзор оценил последствия отзыва трех японских лекарств из РФ

В Росздравнадзоре заверили, что прекращение поставок в Россию трех лекарственных препаратов японской компании Takeda, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, не повлияет на обеспечение пациентов лекарствами, передает ТАСС.

По данным ведомства, в России зарегистрировано достаточно аналогов японских препаратов с теми же действующими веществами — как российского, так и зарубежного производства.

Ранее сообщалось, что поставки трех японских препаратов с мая этого года прекратятся в Россию. В частности, решение затронет кардиологические таблетки «Атенолол Никомед», антидепрессант «Амитриптилин Никомед» и противопротозойное средство «Метронидазол Никомед».