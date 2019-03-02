Стала известна причина смерти Жореса Алферова
Главврач больницы Российской академии наук Олег Чагунава рассказал, что стало причиной смерти 88-летнего нобелевского лауреата Жореса Алферова, передает ТАСС.
По словам врача, известный российский физик умер от острой сердечно-легочной недостаточности.
Реклама
Он уточнил, что физик умер вчера, 1 марта, в 23.40 мск.
Алферов был единственным из проживающих в последнее время в России лауреатов Нобелевской премии по физике. Также он написал более 500 научных работ.
Кроме того, Алферов был депутатом всех созывов Госдумы с 1995 года.
Ранее сообщалось, что глава Физтеха Иоффе Сергей Иванов отреагировал на известие о смерти академика Жореса Алферова.