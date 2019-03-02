Стала известна причина смерти Жореса Алферова

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Главврач больницы Российской академии наук Олег Чагунава рассказал, что стало причиной смерти 88-летнего нобелевского лауреата Жореса Алферова, передает ТАСС.

По словам врача, известный российский физик умер от острой сердечно-легочной недостаточности.

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Он уточнил, что физик умер вчера, 1 марта, в 23.40 мск.

Алферов был единственным из проживающих в последнее время в России лауреатов Нобелевской премии по физике. Также он написал более 500 научных работ.

Кроме того, Алферов был депутатом всех созывов Госдумы с 1995 года.

Ранее сообщалось, что глава Физтеха Иоффе Сергей Иванов отреагировал на известие о смерти академика Жореса Алферова.