Роналду назвали важнейшим игроком сборной Португалии

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью Legalbet заявил, что несмотря на незабитый пенальти по ходу матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении, португальский нападающий Криштиану Роналду очень важен для своей команды.

По его словам, именно 39-летний форвард создавал наибольшее количество опасных моментов у ворот оппонентов.

«Именно от Роналду исходит вся угроза португальцев на ворота соперника, но с ним всегда рядом находится опекун или страховщик. Однако Роналду до сих пор в порядке. Он очень важен для сборной и как игрок, и как лидер», — заявил Колосков.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не смогли забить. На 105-й минуте поединка португалец Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались португальцы (3:0). Вратарь Диогу Кошта отбил три удара словенцев подряд, а Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва реализовали свои попытки.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

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