Муфтият Дагестана не обнаружил достаточных оснований для всеобщего запрета никаба

В Муфтияте Дагестана не нашли веских оснований, чтобы полностью запретить ношение никабов. Об этом сообщает Telegram-канал Муфтията.

По словам руководителя отдела фетв Ахмед-Хаджи Исаева, проведенный тщательный анализ шариатских текстов в рамках четырех мазхабов не дал достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба.

В то же время, отметил Исаев, в определенных ситуациях из соображений безопасности в республике может быть введен локальный запрет на ношение никаба. Однако подобный запрет должен быть продиктован только внешними факторами и носить временный характер.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что закон о запрете в России никабов (мусульманский головной убор, который полностью закрывает лицо, кроме узкой щели для глаз) примут при поддержке во всех регионах.

Ранее в Узбекистане мужчину арестовали и оштрафовали за ношение никаба и женской одежды.