Источник заявил о прекращении прямого авиасообщения с Байконуром

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Источник заявил, что с космодромом Байконур больше не осуществляется прямое авиационное сообщение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, был отменен последний рейс авиакомпании «Алроса».

«В течение последних лет по маршруту «Байконур — Москва» два раза в неделю летали самолеты», — сказал источник.

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По его словам, причиной отмены данного рейса стала конкуренция с другими аивакомпаниями, которые предлагают рейсы из соседнего города Кызыл-Орда по более низким ценам.

Источник констатировал, что в настоящее время Роскосмос не нашел способа возобновления регулярного аивасообщения с космодромом.

В конце прошлого года сообщалось, что число пусков с Байконура удвоится в 2019 году.