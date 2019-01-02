В Сибири проведут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

В Институте ядерной физики сибирского отделения РАН в ближайшее время начнут эксперименты на новейшей установке по удержанию термоядерной плазмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора организации Александра Иванова.

Отмечается, что эксперименты позволяют ученым заняться разработкой плазменного двигателя. По словам Иванова, первые пробы уже подтвердили такую возможность.

Реклама

В конце 2018 года Институтом была запущена установка «СМОЛА» (Спиральная Магнитная Открытая ЛовушкА), приближающая Россию к созданию термоядерного реактора. Установка направлена на решение нескольких задач, в том числе на создание прототипа двигателя для космических перелетов.

Ранее российские ученые установили, что плазменные ускорители можно использовать для термоядерного синтеза.