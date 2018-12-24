Москвичам пообещали мини-парад планет и звездопад на Новый год

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В новогодние праздники жители столичного региона смогут наблюдать мини-парад планет и звездопад, сообщается на сайте Московского планетария.

Астрономы рассказали, что над юго-восточным горизонтом в предновогодние и новогодние дни выстроятся в ряд стареющий серп Луны, Венера, Юпитер и Меркурий, а недалеко от них можно будет наблюдать сияние Антареса, Спики и Арктура.

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Отмечается, что данное астрономическое явление можно будет наблюдать с 29 декабря 2018 по 4 января 2019 года. При этом в ночь с 3 на 4 января 2019 года можно будет увидеть звездопад созвездия Волопас.

Ранее жителям России обещали малый парад планет в августе.