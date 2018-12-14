Биологи изучили молекулу, блокировка которой поможет в лечении аллергической астмы

Команда ученых из Института молекулярной биологии РАН определила роль молекулы интерлейкин-6 в развитии аллергической астмы. Теперь она может стать новой мишенью для лечения этой болезни. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Immunology. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).



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Клинические анализы образцов мокроты больных бронхиальной астмой показывают высокое содержание интерлейкина-6 – одного из ключевых показателей воспалительных процессов в организме. Поэтому ученые из лаборатории молекулярных механизмов иммунитета ИМБ РАН задались вопросом – какие иммунные клетки его вырабатывают, и как повлияет его блокировка на течение болезни. Известно, что цитокины, порожденные одними клетками иммунитета, могут подавлять воспаление, а другими – запускать его.

Эксперименты проводили на уникальных генно-модифицированных мышах, в которых «выключили» производство интерлейкина-6 только в определенном типе иммунных клеток – дендритных клетках (представляющих чужеродные объекты важным клеткам иммунной системы – Т-лимфоцитам) или макрофагах («пожирающих» чужеродные объекты). Чтобы вызвать астму, мышам вводили экстракт пылевого клеща – аллергена, который чаще всего отвечает за возникновение астмы у человека.

«Также, как и у человека, у мыши регулярный контакт с пылью, и живущими в ней пылевыми клещами, вызывает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и активацию специализированных клеток иммунной системы, Т-хелперов второго типа. Они помогают бороться с аллергией и привлекают в пораженные ткани воспалительные иммунные клетки: эозинофилы, В-клетки и базофилы, – объясняет Екатерина Губернаторова, первый автор статьи, младший научный сотрудник ИМБ РАН, аспирант кафедры иммунологии Биологического факультета МГУ. – Однако, помимо эпителия, в тканях легкого есть и более «разборчивые» сенсоры чужеродных молекул – макрофаги и дендритные клетки. Подавая различные цитокиновые сигналы своим «соседям», они контролируют силу и качество иммунного ответа, и интерлейкин-6, несомненно, является важным «словом» в языке поступающих от них инструкций».

Ученые доказали, что интерлейкин-6 из макрофагов помогает формировать наиболее распространенный ответ Т-хелперов второго типа, в котором главную роль играют клетки-эозинофилы – одни из белых клеток крови, или лейкоцитов. А интерлейкин-6, производимый дендритными клетками, участвует в развитии другого, более тяжелого субтипа астмы, опосредованного Т-хелперами семнадцатого типа, которые способны привлекать в легкие нейтрофилы. Нейтрофилы – это наиболее многочисленный тип белых клеток крови, а при тяжелой астме они поддерживают длительное незаживающее воспаление в легких. Именно поэтому для такого субтипа болезни пока что не существует эффективного лечения. Таким образом, интерлейкин-6 в будущем может стать новой мишенью терапии астмы, в особенности, подтипа, связанного с накоплением нейтрофилов в дыхательных путях.