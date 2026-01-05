Премьер Чехии: будем надеяться, что граждане Венесуэлы получат свободу

Бабиш: действия США в Венесуэле приведут к свободе для венесуэльцев

Действия США в Венесуэле могут привести к обретению свободы ее гражданами. Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) .

«Будем надеяться, что все это поведет к тому, что граждане Венесуэлы получат свободу и демократию и выберут демократический режим», — написал он.

Чехию интересует судьба чеха Яна Дармовзала, который с сентября 2024 года находится в заключении в венесуэльской тюрьме по обвинению в попытке участия в государственном перевороте, отметил премьер.

Он добавил, что Чехия пытается решить этот вопрос посредством различных дипломатических контактов, в том числе в Европейском совете.

3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Венесуэле: взрывы произошли в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна и ряде других объектов. Американский президент Дональд Трамп назвал проведенную операцию успешной и заявил о захвате Николаса Мадуро и его супруги.

Ранее СМИ сообщили о новом миропорядке после атаки на Венесуэлу.