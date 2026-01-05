Размер шрифта
В Италии призвали Евросоюз защитить Гренландию от притязаний США

Европа должна занять позицию, обеспечив защиту Гренландии от притязаний США. Об этом в интервью радио RTL заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

»Трамп сделал множество заявлений о Гренландии, поэтому давайте посмотрим, каковы его истинные намерения. Евросоюз должен занять свою позицию и гарантировать независимость территории, которая является частью датской короны», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

Накануне супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.

