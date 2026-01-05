Размер шрифта
Власти Венгрии заявили, что не намерены финансировать Украину в 2026 году

Орбан: Венгрия не будет финансировать Украину в 2026 году
Jonathan Ernst/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет финансировать Киев в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не будем направлять венгерские деньги на Украину в 2026 году ради продолжения военного конфликта», — подчеркнул Орбан.

Он также добавил, что Будапешт не намерен одобрять выдачу займа для Украины, который планирует Евросоюз.

5 января Орбан, комментируя операцию США против Венесуэлы, заявил, что либеральный мировой порядок находится в состоянии распада. По его словам, впереди «непредсказуемые и опасные годы».

По его словам, одна из дорог ведет в тупик в Брюсселе, но венгерские власти хотят идти по пути мира и безопасности.

В конце декабря Орбан выступил против членства Украины в Евросоюзе, поскольку это «ослабит» политическое объединение, и народы Европы об этом знают.

По его мнению, членство Украины в ЕС в возможных вариантах плана завершения конфликта является лишь «подслащением горькой пилюли». Орбан уточнил, что нет зависимости между евроинтеграцией и миром на территории республики.

Ранее СМИ сообщили о новом миропорядке после атаки на Венесуэлу.

