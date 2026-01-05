В сети появились фото с места схода вагонов грузового поезда в Амурской области. Кадры выложил Telegram-канал Skaner 28.
Также в связи со случившемся возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
«Следователями Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет.
ЧП произошло 5 января в 09:01 мск. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов. Угрозы экологии нет.
К месту направлены три восстановительных поезда. В РЖД создали штаб по устранению последствий происшествия. Его причины устанавливаются.
