У самолета известной авиакомпании оказался поврежден двигатель

Из-под одного из самолетов авиакомпании выскользнули газовочные колодки и повредили двигатель. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Как уточняется, поломку специалисты обнаружили во время техосмотра борта в аэропорту Домодедово.

«После установки самолета на место стоянки для запуска двигателей тягач с присоединенным к носовой опоре шасси водилом внезапно сдвинулся с места. В результате гоночные колодки выскользнули из-под основных стоек. При этом левая упорная колодка отскочила прямо в первый двигатель и повредила одну створку реверса», — сказано в посте.

По информации канала, створку в итоге заменили.

Расследованием причин инцидента с повреждением воздушного судна будет заниматься комиссия Росавиации. Борт пока не вернули в эксплуатацию.

В конце декабря сообщалось, что авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. руб. за отказ в перевозке пассажиров. Западно-Сибирская транспортная прокуратура выяснила, что летом 2025 года при организации стыковочных рейсов в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург 16 человек не смогли вылететь, так как число зарегистрированных пассажиров оказалось больше количества мест на борту лайнеров.

Ранее супруги отсудили у российской авиакомпании деньги за то, что их рассадили.