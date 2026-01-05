СМИ: Сырский снова оплатил отцу лечение в российской клинике

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отправил отца — Станислава Сырского — на Новый год в одну из клиник в Московской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«В конце декабря 86-летнему Сырскому-старшему стало хуже. Ему диагностировали пневмонию. Главнокомандующий ВСУ заплатил порядка 1 млн рублей за курс лечения и реабилитации в частной клинике, а также помог решить вопрос с перевозкой отца из Владимира в Подмосковье», — сказано в посте.

Канал утверждает, что 2026 год отец главкома ВСУ встретил в палате. Его состояние стабилизировали, сейчас пенсионер чувствует себя лучше, выяснили журналисты. По их данным, врачи назначили мужчине поддерживающую терапию. Однако, отмечает SHOT, Сырский-старший больше не сможет ходить.

В ноябре 2025 года также сообщалось, что Станислав Сырский прошел лечение в одном из медучреждений Подмосковья. Тогда СМИ также уточняли, что состояние пациента улучшилось. Помимо этого, рак мозга у Сырского-старшего не подтвердился.

Ранее сообщалось, что брат главкома ВСУ Сырского продает интервью из-за долгов.