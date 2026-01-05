Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

СМИ: Сырский снова оплатил отцу лечение в российской клинике

SHOT: Сырский отправил отца на Новый год в подмосковную клинику
Офис президента Украины

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отправил отца — Станислава Сырского — на Новый год в одну из клиник в Московской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«В конце декабря 86-летнему Сырскому-старшему стало хуже. Ему диагностировали пневмонию. Главнокомандующий ВСУ заплатил порядка 1 млн рублей за курс лечения и реабилитации в частной клинике, а также помог решить вопрос с перевозкой отца из Владимира в Подмосковье», — сказано в посте.

Канал утверждает, что 2026 год отец главкома ВСУ встретил в палате. Его состояние стабилизировали, сейчас пенсионер чувствует себя лучше, выяснили журналисты. По их данным, врачи назначили мужчине поддерживающую терапию. Однако, отмечает SHOT, Сырский-старший больше не сможет ходить.

В ноябре 2025 года также сообщалось, что Станислав Сырский прошел лечение в одном из медучреждений Подмосковья. Тогда СМИ также уточняли, что состояние пациента улучшилось. Помимо этого, рак мозга у Сырского-старшего не подтвердился.

Ранее сообщалось, что брат главкома ВСУ Сырского продает интервью из-за долгов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27562207_rnd_2",
    "video_id": "record::2041ecd6-4930-48fe-a8da-943840061299"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+