В Херсонской области усилят меры безопасности после теракта в Хорлах

Сальдо: в Херсонской области усилят меры безопасности после удара ВСУ по Хорлам
Алексей Филиппов/РИА Новости

Меры безопасности усилят в Херсонской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в поселке Хорлы. Об этом сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Чиновник отметил, что в Херсонской области действует режим военного положения, поэтому «расслабляться рано».

По словам Сальдо, скопления мирных граждан подвергаются не меньшей угрозе, чем военные позиции в зоне проведения СВО.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области пострадали более 60 человек. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее подростка, пострадавшего при теракте в Херсонской области, перевезли в Москву.

