В Минпромторге рассказали, как снизились продажи легковых автомобилей в РФ за год

Минпромторг: продажи легковых автомобилей в России упали на 15% в 2025 году
Объем продаж легковых автомобилей в России в 2025 году снизился на 15%. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

«Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 1 316 789 штук (--15% по сравнению с 2024 годом)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в декабре 2025 года объем продаж легковых автомобилей вырос на 11% до 135 тысяч штук по сравнению с декабрем 2024 года.

При этом в сегменте легковых коммерческих автомобилей падение продаж составило 24% к 2024 году. В частности, в декабре было продано 11,5 тысяч штук, что на 19% ниже аналогичных показателей 2024 года. Продажи грузовых автомобилей упали почти в половину — на 53% по сравнению с 2024 годом. В декабре продажи автомобилей данного вида снизились на 21% по сравнению с 2024 годом, до 6,4 тысячи единиц.

5 января стало известно, что автомобильные марки, продающие менее 5 тысяч автомобилей в год, вынуждены будут уйти с российского авторынка в 2026 году из-за убытков. Среди таких брендов — несколько автокомпаний, которые стремительно теряют дилеров, практически исчерпали запасы машин и находятся в группе риска.

Ранее «Газета.Ru» назвала 10 самых ожидаемых автомобильных новинок 2026 года.

