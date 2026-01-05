Размер шрифта
Коростелев заявил, что у него есть шансы на медаль Олимпиаде

Коростелев заявил, что у него есть шансы на медаль ОИ-2026 в марафоне на 50 км
Sergey Elagin/Global Look Press

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что у него есть шансы завоевать олимпийскую медаль. Его слова передает Fondo Italia.

«Как я сказал, я улучшаюсь, и мне нужно адаптироваться. Думаю, что смогу подняться на подиум в ближайшем будущем. Определенно есть шансы на олимпийскую медаль. Думаю, в гонке на 50 км, но я не знаю», — заявил Коростелев.

Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9.

Дарья Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо.

Ранее Губерниев обвинил Вяльбе в ограниченных возможностях российских лыжников на ОИ-2026.

