Медведчук назвал атаку США на Венесуэлу «государственным терроризмом»

Медведчук: Трамп поставил США в позицию государства-террориста
РИА Новости

Операцией против Венесуэлы американский президент Дональд Трамп поставил США в положение государства-террориста. Об этом написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для издания «Другая Украина».

«Действия США в отношении Венесуэлы, главы ее государства и народа, поправшие нормы международного права, являются не чем иным, как государственным терроризмом, когда под предлогом «борьбы за демократию» президент Мадуро и его супруга фактически захвачены в заложники, что привело к нарушению общественно-политического строя и дестабилизации в государстве», — подчеркнул он.

Медведчук также отметил, что поддержать действия американского лидера могут только «недоумки типа Зеленского и его преступной хунты».

По словам политика, действия США «создают серьезные проблемы» как для миропорядка, так и для самих США, ведь после случившегося Трамп уже «не может объявлять себя миротворцем, и быть «над схваткой», принуждая других выполнять международное законодательство и нормы».

Кроме того, своими действиями Трамп «обрушил позиции внутри страны», ведь теперь роль миротворцев в США «перехватывают демократы», считает Медведчук. Из-за этого у Демпартии «появляется шанс» разгромить команду Трампа на промежуточных выборах в конгресс 3 ноября 2026 года, убежден политик.

«Операцией в Венесуэле Трамп сам сдал им козырную карту, и они будут стараться ею воспользоваться на 100%», — отметил Медведчук.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой. В США лидера Венесуэлы будут судить за то, что он возглавлял наркокартель. Вместо Мадуро обязанности президента Венесуэлы возложили на вице-президента республики Делси Родригес. Однако США заявили о желании самостоятельно контролировать Венесуэлу на время переходного периода.

Ранее в США заявили о возможном расколе в рядах сторонников Трампа.

