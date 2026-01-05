Размер шрифта
Аудит аэропорта Домодедово завершен

Росавиация завершила аудиторскую проверку аэропорта Домодедово
Глава Росавиации и председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Ядров заявил, что аудит аэропорта завершен. Его слова передает ТАСС.

«Как сказал [министр финансов России] Антон Германович [Силуанов] продавать аэропорт начнут после Нового года. Аудит завершен», — сказал он.

В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику, его партнеру Валерию Когану, а также компаниям, владевшим активами аэропорта.

В июне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для иска стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг», которая, по данным прокуратуры, связана с резидентами Турции, ОАЭ и Израиля.

1 сентября Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Каменщика на решение первой инстанции и оставил его в силе.

Ранее аэропорт Домодедово первым в России получил сертификат China Friendly.

