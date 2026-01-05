Венгрия рассчитывает на урегулирование украинского конфликта в 2026 году

Орбан: Венгрия рассчитывает на урегулирование конфликта в этом году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна рассчитывает на урегулирование украинского конфликта в наступившем году, а также на снятие санкций против России. Об этом пишет ТАСС.

Политик заверил, что Венгрия будет противодействовать планам Европы по отказу от российских нефти и газа.

«Евросоюз намерен отказаться от российских нефти и газа с конца 2027 года. Мы считаем, что это нарушает соглашения внутри ЕС. Мы будем использовать все возможные юридические механизмы, чтобы не допустить этого», — сказал он.

Кроме того, Орбан сказал, что Будапешт не будет финансировать Киев в 2026 году.

31 декабря венгерский премьер заявил о возможности заключения мирного соглашения между Россией и США по украинскому вопросу в 2026 году, при этом Европейский союз может остаться вне переговорного процесса.

Венгерский премьер отметил, что Вашингтон и Брюссель занимают противоположные позиции по вопросу стратегической важности — конфликту на европейской территории. По словам Орбана, президент США Дональд Трамп продвигает мирное урегулирование, в то время как Евросоюз продолжает настаивать на продолжении боевых действий даже без участия Вашингтона.

Ранее в МИД РФ заявили о схожести установок России и США по урегулированию на Украине.