Венгрия рассчитывает на урегулирование украинского конфликта в 2026 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна рассчитывает на урегулирование украинского конфликта в наступившем году, а также на снятие санкций против России. Об этом пишет ТАСС.
Политик заверил, что Венгрия будет противодействовать планам Европы по отказу от российских нефти и газа.
«Евросоюз намерен отказаться от российских нефти и газа с конца 2027 года. Мы считаем, что это нарушает соглашения внутри ЕС. Мы будем использовать все возможные юридические механизмы, чтобы не допустить этого», — сказал он.
Кроме того, Орбан сказал, что Будапешт не будет финансировать Киев в 2026 году.
31 декабря венгерский премьер заявил о возможности заключения мирного соглашения между Россией и США по украинскому вопросу в 2026 году, при этом Европейский союз может остаться вне переговорного процесса.
Венгерский премьер отметил, что Вашингтон и Брюссель занимают противоположные позиции по вопросу стратегической важности — конфликту на европейской территории. По словам Орбана, президент США Дональд Трамп продвигает мирное урегулирование, в то время как Евросоюз продолжает настаивать на продолжении боевых действий даже без участия Вашингтона.
Ранее в МИД РФ заявили о схожести установок России и США по урегулированию на Украине.