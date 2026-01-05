Размер шрифта
Экс-помощница Байдена рассказала об отношении политика к России и Путину

Рид: Байден еще с 90-х годов был настроен против России
Алексей Никольский/РИА Новости

Бывший президент США Джо Байден еще в 1990-х годах, когда он находился на должности сенатора, был настроен против России. Об этом рассказала в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид, которая работала с политиком в том числе после распада Советского Союза.

Она поделилась, как однажды присутствовала на встрече сенатора от штата Аризона Джона Маккейна и Байдена, который в прошлом был сенатором от штата Делавэр.

«Они говорили: «Мы не позволим им (России — прим. ред.) занять место за столом, мы не позволим им подняться экономически». И тогда Америка действительно грабила Россию», — поделилась Рид.

Экс-помощница назвала Байдена «разжигателем войны». По ее словам, он хотел войны против России и был вовлечен в государственный переворот 2014 года на Украине, а также политик с пренебрежением относится к президенту РФ Владимиру Путину.

22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий российское гражданство бывшей помощнице Байдена. О своем желании получить российский паспорт Рид заявила еще в мае 2023 года.

Ранее Рид заявила о возможном «падении американской империи».

