Президент Колумбии отверг обвинения Трампа и пообещал дать отпор

Президент Петро: атака США приведет к народному гневу и стрельбе по захватчикам
Fernando Vergara/AP

Президент Колумбии Густаво Петро отверг обвинения президента США Дональда Трампа в наркоторговле, а также пригрозил народным гневом и «стрельбой по захватчикам» в случае атаки США на Колумбию и своего задержания. Об этом он написал в соцсети X.

«Я не наркоторговец. Мое единственное имущество – это семейный дом, за который я до сих пор плачу из своей зарплаты. Мои банковские выписки были опубликованы. Никто не сможет сказать, что я потратил больше, чем составляет моя зарплата. Я не жадный»,— отметил он.

Петро подчеркнул, что, напротив, боролся с распространением кокаина и «отдал приказ о крупнейшем в истории изъятии кокаина». Президент заявил, что уже отдал приказ солдатам, по которому любой командир вооруженных сил, который предпочел американский флаг колумбийскому, будет «немедленно уволен из рядов армии». Также Петро пообещал «вновь взяться за оружие», если того потребует ситуация.

Президент подчеркнул, что «верит в свой народ», который «защитит его от любых незаконных актов насилия». Также он отметил, что силы безопасности страны уже получили приказ «стрелять по захватчикам». Петро заявил, что в случае его ареста будет «выпущен на волю» и народный гнев, так как большинство колумбийцев «любят и уважают президента».

23 декабря президент США Дональд Трамп потребовал от Густаво Петро пресечь наркопроизводство в Колумбии. В январе Трамп обвинил его в производстве кокаина, не исключив военной операции против Колумбии, которая была бы аналогична атаке по Венесуэле 3 января 2026 года. В ходе нее США захватили президента Николаса Мадуро вместе с его супругой и вывезли их в США, чтобы осудить за преступления в сфере наркоторговли.

Президент Петро ответил, что Трамп состоит «в клане педофилов», который хочет «уничтожить нашу демократию».

Ранее Китай отреагировал на угрозы США в адрес Кубы и Колумбии.

