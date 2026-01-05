Путин присвоил Цивилевой чин госсоветника второго класса

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил статс-секретарю — заместителю министра обороны Российской Федерации, председателю фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой чин действительного государственного советника РФ второго класса. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства.

«Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации второго класса Цивилевой Анне Евгеньевне — статс-секретарю — заместителю министра обороны Российской Федерации», — говорится в указе.

Этот чин соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта.

30 декабря Путин провел встречу с Цивилевой. Президент отметил, что хотел обсудить с замминистра работу, связанную с фондом «Защитники Отечества».

В ходе встречи Цивилева рассказала, что главным достижением работы фонда стало создание полноценной социально-экономической экосистемы по реабилитации, ресоциализации героев специальной военной операции (СВО) и их семей.

Ранее Цивилева передала ветеранам спецоперации автомобили с ручным управлением.