Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Партию кокаина на 600 млн рублей задержали российские таможенники

Baza: таможенники нашли в контейнере партию кокаина на 600 млн рублей
ФТС России

Сотрудники ФТС России и Балтийской таможни задержали партию кокаина из Латинской Америки, стоимость которой оценивается в 600 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, наркотик был скрыт в полостях морского контейнера, доставленного грузовым судном. В ходе досмотра контейнер просканировали и проверили с помощью служебных собак. Внутри обшивки нашли 40 брикетов с кокаином и кристаллами.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере. Виновным грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

26 декабря в Тбилисском международном аэропорту грузинские правоохранители задержали гражданку России за попытку ввоза крупной партии наркотиков.

По информации силовиков, у 36-летней россиянки при обыске багажа обнаружили кокаин весом в 1,2 кг, который был спрятан в тайнике. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье женщина пыталась спрятать 312 свертков с наркотиками в белье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563473_rnd_7",
    "video_id": "record::bb7fa8e0-0197-4918-9cab-2ad4df7694ab"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+