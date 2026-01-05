Партию кокаина на 600 млн рублей задержали российские таможенники

Baza: таможенники нашли в контейнере партию кокаина на 600 млн рублей

Сотрудники ФТС России и Балтийской таможни задержали партию кокаина из Латинской Америки, стоимость которой оценивается в 600 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, наркотик был скрыт в полостях морского контейнера, доставленного грузовым судном. В ходе досмотра контейнер просканировали и проверили с помощью служебных собак. Внутри обшивки нашли 40 брикетов с кокаином и кристаллами.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере. Виновным грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

26 декабря в Тбилисском международном аэропорту грузинские правоохранители задержали гражданку России за попытку ввоза крупной партии наркотиков.

По информации силовиков, у 36-летней россиянки при обыске багажа обнаружили кокаин весом в 1,2 кг, который был спрятан в тайнике. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье женщина пыталась спрятать 312 свертков с наркотиками в белье.