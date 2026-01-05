Назван простой способ защиты от рака кишечника

Короткие всплески физической активности способны подавлять рост раковых клеток кишечника и усиливать восстановление поврежденной ДНК. К такому выводу пришли ученые из Ньюкаслского университета. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Cancer (IJC).

В исследовании участвовали 30 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 78 лет с избыточным весом или ожирением — известным фактором риска развития рака кишечника. Участники прошли короткий интенсивный велотест продолжительностью около 10 минут.

Исследователи выяснили, что даже краткая, но интенсивная нагрузка повышает концентрацию в крови ряда малых молекул, связанных с уменьшением воспаления, улучшением работы сосудов и метаболизма. Чтобы проверить, как эти изменения могут влиять на опухолевые клетки, ученые использовали образцы крови, взятые у участников сразу после тренировки, и воздействовали ими на клетки колоректального рака в лаборатории.

В результате было замечено изменение активности более 1300 генов. Среди них — гены, участвующие в восстановлении ДНК, энергетическом обмене и регуляции роста опухолевых клеток. По словам авторов работы, такие сдвиги создают для рака менее благоприятную молекулярную среду.

Анализ крови также показал, что после тренировки повышался уровень 13 белков, включая интерлейкин-6 (IL-6), который играет важную роль в процессах восстановления ДНК.

«Эти результаты показывают, что физические упражнения полезны не только для здоровых тканей, но и могут делать среду менее подходящей для роста раковых клеток», — отмечает доктор Оранж, клинический специалист по лечебной физкультуре при больницах Ньюкасла-апон-Тайн.

По его словам, положительный эффект может возникать даже после одной короткой тренировки.

