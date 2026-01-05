Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Назван простой способ защиты от рака кишечника

IJC: десятиминутные тренировки подавляют рост раковых клеток кишечника
Shutterstock

Короткие всплески физической активности способны подавлять рост раковых клеток кишечника и усиливать восстановление поврежденной ДНК. К такому выводу пришли ученые из Ньюкаслского университета. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Cancer (IJC).

В исследовании участвовали 30 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 78 лет с избыточным весом или ожирением — известным фактором риска развития рака кишечника. Участники прошли короткий интенсивный велотест продолжительностью около 10 минут.

Исследователи выяснили, что даже краткая, но интенсивная нагрузка повышает концентрацию в крови ряда малых молекул, связанных с уменьшением воспаления, улучшением работы сосудов и метаболизма. Чтобы проверить, как эти изменения могут влиять на опухолевые клетки, ученые использовали образцы крови, взятые у участников сразу после тренировки, и воздействовали ими на клетки колоректального рака в лаборатории.

В результате было замечено изменение активности более 1300 генов. Среди них — гены, участвующие в восстановлении ДНК, энергетическом обмене и регуляции роста опухолевых клеток. По словам авторов работы, такие сдвиги создают для рака менее благоприятную молекулярную среду.

Анализ крови также показал, что после тренировки повышался уровень 13 белков, включая интерлейкин-6 (IL-6), который играет важную роль в процессах восстановления ДНК.

«Эти результаты показывают, что физические упражнения полезны не только для здоровых тканей, но и могут делать среду менее подходящей для роста раковых клеток», — отмечает доктор Оранж, клинический специалист по лечебной физкультуре при больницах Ньюкасла-апон-Тайн.

По его словам, положительный эффект может возникать даже после одной короткой тренировки.

Ранее были названы виды рака, риск возникновения которых повышается из-за новогодних праздников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563665_rnd_6",
    "video_id": "record::3c0c5cf3-6e49-461c-9d3f-fd518ed2a3bf"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+