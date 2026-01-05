На Украине признали исчерпанным потенциал перехода на мову

Начало полномасштабного конфликта на Украине в 2022 году толкнуло русскоязычных украинцев переходить на мову, однако теперь этот потенциал уже исчерпан. Об этом уполномоченная по защите украинского языка Елена Ивановская заявила в интервью YouTube-проекту «Это никто не будет смотреть».

По словам Ивановской, в 2022 году в стране «вспыхнула самоукраинизация», так как русское слово вызывало у украинцев «не просто отрицание, а ощущение реальной опасности». Эти чувства заставляли русскоязычных переходить на украинский язык, считает омбудсмен. Однако сейчас эта тенденция пошла на спад, отметила она.

«На сегодняшний момент, как показывают статистические данные, этот потенциал, к сожалению, исчерпан. Все, кто осознает, все, кто считает себя homo sapiens (человеком разумным – прим.ред), все, кто понимает причинно-следственные связи, что язык – это не только маркер нашей идентичности, но и мыслительный конструкт и определитель нашей поведенческой стратегии – все они сделали свой выбор в пользу государственного языка», – подчеркнула Ивановская.

По ее словам, сейчас для русскоязычных граждан нужен некий «дополнительный аргумент», чтобы заинтересовать их в переходе на мову. Ивановская подчеркнула, что «здесь идет речь о ценностях».

В ноябре 2025 года СМИ заявила о том, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине предусматривал закрепление государственного статуса за украинским языком и обеспечение прав Украинской православной церкви Московского патриархата.

А 3 декабря 2025 года Верховная рада Украины исключила русский язык из списка языков, защищенных Европейской хартией региональных языков.

