Экс-глава МИД Канады стала советником Зеленского

Зеленский назначил бывшую главу МИД Канады Фриланд своим внештатным советником
Chris Wattie/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский указом назначил бывшую главу МИД Канады Христю Фриланд своим внештатным советником по вопросам экономического развития. Соответствующий документ был размещен на сайте главы государства.

«Назначить Христю Фриланд советником президента Украины по вопросам экономического развития (вне штата)», — сказано в указе.

В марте 2025 года Фриланд проиграла Марку Карни на выборах лидера правящей в Канаде Либеральной партии, но осталась в правительстве страны после победы на выборах в апреле.

После прихода к власти либералов в конце 2015 года она занимала различные министерские должности. Фриланд была заместителем премьер-министра Канады с 2019 по 2024 гг. Ее внезапная отставка с поста министра финансов в декабре 2024 года спровоцировала внутренний бунт, в результате которого бывший канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о своей отставке.

Фриланд известна своей жесткой антироссийской позицией. Она выступала за введение санкций против России в связи с конфликтом на Украине.

Ранее в МИД РФ отметили, что Фриланд является внучкой нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка.

