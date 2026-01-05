Появились подробности об увольнении главы Службы безопасности Украины

Подавшего в отставку Малюка обвинили в «неприкрытой коммерции» СБУ

Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, который подал заявление об отставке, обвиняют в том, что ведомство в тылу занимается «неприкрытой коммерцией». Об этом сообщают украинские СМИ.

«Малюку в укор ставят, что Служба в тылу занимается неприкрытой «коммерцией», «раздевая бизнес, когда и какой ей заблагорассудится», — пишет издание «Украинская правда».

Об отставке Малюка стало известно 5 января. По данным СМИ, он сам написал заявление об отставке.

2 января депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о возможном увольнении Малюка. По словам парламентария, Малюку предложат «какую-то вакантную должность», которая «будет понижением для него».

На днях президент Украины Владимир Зеленский предложил главе минобороны Денису Шмыгалю должность министра энергетики. Военное ведомство вместо него возглавит действующий министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также целую цепочку перестановок вызвало назначение главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова руководителем президентского офиса. Кроме того, Зеленский намерен заменить глав нескольких регионов, а начальнику СБУ и вовсе грозит понижение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

