Бои за населенный пункт в Сумской области попали на видео

Минобороны РФ показало видео боев за Грабовское в Сумской области 
Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены бои за населенный пункт Грабовское в Сумской области. Запись появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

В подписи к кадрам говорится, что расчеты FPV-дронов и артиллерия Вооруженных сил РФ точными ударами уничтожили основные очаги сопротивления в Грабовском. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери и, оставив свои позиции, вышли из населенного пункта.

«Действуя мелкими группами, штурмовые подразделения [российских войск] смогли закрепиться в населенном пункте и провести зачистку зданий, подвальных помещений и прилегающих лесополос», — подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что подразделения ВС РФ продолжают создавать полосу безопасности в приграничных районах Харьковской и Сумской областей. Они ежедневно продвигаются на фронте.

5 января пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль Грабовское в Сумской области. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Север».

Ранее в Сумской области сняли на видео мощные прилеты фугасных авиабомб по позициям ВСУ.
 
