Блиндаж ВСУ уничтожили под Купянском

SHOT: российские операторы дронов уничтожили блиндаж ВСУ рядом с Купянском
Evgeniy Maloletka/AP

Российские операторы беспилотников уничтожили блиндаж с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с Купянском. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, операторы БПЛА при осмотре местности обнаружили пытавшегося скрыться украинского военного. Его ликвидировали на месте. Неподалеку от него был найден и разгромлен блиндаж противника.

5 января сообщалось, что российский оператор FPV-дрона уничтожил украинский танк с экипажем под Купянском.

В понедельник Вооруженные силы РФ ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и военным аэродромам.

3 января стало известно, что российские военные нанесли удар по складам хранения и казармам операторов ударных беспилотников ВСУ в Черниговской области. В результате атаки эти цели были уничтожены.

Ранее в Красноармейске нашли пункт управления дронами элитного отряда ВСУ.

