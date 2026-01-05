Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Ученые выяснили, почему болезнь Альцгеймера чаще поражает женщин

JNl: женские иммунные клетки усиливают повреждение мозга при болезни Альцгеймера
Robert Kneschke/Shutterstock/FOTODOM

Иммунные клетки мозга (микроглия) могут усиливать повреждение нейронов у женщин при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Рочестерского университета. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroinflammation (JNl).

Болезнь Альцгеймера связана с накоплением в мозге амилоидных бляшек — липких скоплений белка бета-амилоида. Микроглия распознает эти бляшки и пытается их удалить, но при этом может запускать воспалительные процессы.

Исследователи обнаружили, что у самок мышей микроглия при контакте с амилоидом активнее включает гены, связанные с интерфероном — молекулами, которые обычно участвуют в противовирусной защите.

Хотя интерфероны важны для иммунного ответа, ранее было показано, что их избыточная активация в мозге может усиливать воспаление и повреждать синапсы — связи между нейронами. Ученые предполагают, что у людей и мышей при поглощении амилоидных бляшек микроглия может сталкиваться с фрагментами ДНК или РНК и ошибочно воспринимать их как вирусную угрозу, запуская интерфероновый ответ.

Кроме того, исследование показало, что микроглия самок оставляет после себя более крупные и неровные амилоидные бляшки, которые разрушают больше нейронных связей, чем в мужском мозге.

«Было неожиданно увидеть, насколько сильно микроглия у самок реагирует на интерферон и при этом поглощает больше бета-амилоида», — отмечает первый автор работы Кальсинас-Родригес.

При этом ученые не обнаружили связи между этими эффектами и гормональными колебаниями, что говорит о более глубинных половых различиях.

Ранее был назван простой способ предсказать риск деменции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563623_rnd_2",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+