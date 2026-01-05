Размер шрифта
Россиянам рассказали, как их накажут за перекрытие выезда с парковки

Юрист Воропаев: водителям, блокирующим выезд с парковки, грозит штраф
Максим Блинов/РИА «Новости»

Водителям, которые намеренно блокируют выезд с парковки другим автомобилям, грозит административная ответственность. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Создание препятствий для движения других транспортных средств является основанием для задержания транспортного средства водителя, который создал данное препятствие, и его привлечения к административной ответственности», — напомнил юрист.

По его словам, если водитель намеренно блокирует выезд припаркованному автомобилю, сотрудники правоохранительных органов привлекут его к ответственности по статье 12.19 КоАП. В таком случае нарушителю грозит штраф в размере 2 тыс. рублей, если он находится в регионе, и 3 тыс. рублей – в Москве или Санкт-Петербурге.

До этого автомобильный юрист Лев Воропаев говорил, что в случае, если машина пострадала из-за падения снега или льда с крыши здания, ущерб должна будет возместить организация, обслуживающая дом. При этом владельцу пострадавшего автомобиля нужно будет вызвать либо патрульно-постовую службу, либо уполномоченного участкового.

Ранее юрист рассказал, как смягчить наказание за выезд на встречную полосу.

