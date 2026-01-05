На видео попал масштабный переезд Ларисы Долиной на нескольких грузовиках

SHOT: сразу на трех грузовиках Долина вывозила вещи из квартиры в Хамовниках

Лариса Долина вывезла часть вещей на трех грузовиках из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Масштабный переезд Ларисы Долиной близится к финальной стадии. Накануне певица заказала сразу три грузовые машины — две «Газельки» и большой микроавтобус. Автомобили были полностью забиты вещами певицы — стойками с нарядами, мешками, коробками и частью мебели», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как несколько мужчин погружают вещи артистки в автомобили. Заметно, что грузчики ставят в транспорт коробки, а также вешалки с концертными нарядами Ларисы Долиной.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Долина не освободит квартиру в Хамовниках 5 января.