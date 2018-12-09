В США отменили запуск ракеты Delta IV

Компания United Launch Alliance (ULA) отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет от спутнике Национального управления военно-космической разведки США.

Как отмечается, запуск ракеты был отложен на неопределенное время.

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В настоящее время причина отмены запуска Delta IV неизвестна.

В январе сообщалось, что ВВС США запустили ракету-носитель Delta IV с секретным спутником.