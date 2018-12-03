Вьетнам намерен отправить на орбиту исследовательский спутник
Вьетнам планирует отправить на околоземную орбиту исследовательский спутник MicroDragon в январе 2019 года. Об этом сообщает Nhan Dan Online.
По данным портала, MicroDragon является спутником вьетнамского производства.
Как отмечается, спутник весом в 50 кг будет доставлен на орбиту с помощью японской ракеты-носителя Epsilon.
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При этом Вьетнам намерен использовать этот спутник для определения состояния морских ресурсов.
Ранее сообщалось, что Япония запустила ракету к МКС.