Вьетнам намерен отправить на орбиту исследовательский спутник

Вьетнам планирует отправить на околоземную орбиту исследовательский спутник MicroDragon в январе 2019 года. Об этом сообщает Nhan Dan Online.

По данным портала, MicroDragon является спутником вьетнамского производства.

Как отмечается, спутник весом в 50 кг будет доставлен на орбиту с помощью японской ракеты-носителя Epsilon.

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При этом Вьетнам намерен использовать этот спутник для определения состояния морских ресурсов.

Ранее сообщалось, что Япония запустила ракету к МКС.