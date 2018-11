Суд заблокировал Sci-Hub в России

Московский городской суд принял решение о блокировке сайта Sci-Hub, предоставляющего доступ к научным статьям. Вердикт был вынесен после изучения заявления компании Springer Nature — одного из крупнейших издателей научной периодики в мире. Об этом создательница Sci-Hub Александра Элбакян сообщила в официальной группе сайта в «Вконтакте».

Поводом для блокировки стало заявление издательства Springer Nature о том, что ресурс нарушил исключительные права при размещении статей «Effect of glucose-lowering therapies on heart failure», «Nitric oxide signalling in cardiovascular health and disease» и «Lactate in the brain: from metabolic end-product to signalling molecule» в открытом доступе. Согласно тексту решения, Роскомнадзор должен обеспечить блокировку следующих сайтов: gen.lib.rus.ec, www.libgen.io, scihub.unblocked.gdn, lgmag.org, libgen.unblocked.gdn, sci-hub.tw, libgen.io.

На сайте Московского городского суда сообщается, что заявление было подано 31 октября, а на 23 ноября по делу назначена беседа. В материалах по делу отмечается, что определение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Московского городского суда в течение 15 дней через суд, принявший определение.