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Сходству новой девушки Тимати с Решетовой дали объяснение

Маркетолог Родочинская: новая девушка Тимати копирует Решетову ради бизнеса

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timatiofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Маркетолог Юлия Родочинская дала объяснение сходству новой девушки рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) Валентины Ивановой с его бывшей избранницей Анастасией Решетовой. О том, почему Иванова обзавелась длинными волосами, специалист размышляет в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Во-первых, у Ивановой отличное чувство юмора, потому что она классно постебала тех, кто постоянно сравнивает ее с бывшей девушкой Тимати, Анастасией Решетовой. Во-вторых, это просто отличный пиар-ход: люди просто атаковали социальные сети Ивановой, чтобы сообщить ей о том, что она очень похожа на экс-возлюбленную рэпера», — объясняет Родочинская.

Маркетолог предположила, что смена имиджа поможет бизнесу Ивановой — в дальнейшем она сможет продать рекламу или какой-то свой продукт.

«Интересно, сколько же она заработает на этом хейте?» — заключила специалистка.

Накануне модель и блогерша Анастасия Решетова призналась, что не делает уколы для четкого контура лица.

Ранее были названы самые популярные у россиян предметы из «Бриллиантовой руки».

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