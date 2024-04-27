Стало известно, сколько Ferrari зарабатывает на каждой машине

Итальянский производитель спорткаров Ferrari зарабатывает на каждой проданной машине в 16 раз больше, чем BMW, и в 17 раз больше, чем Mercedes-Benz. Об этом сообщает Motor.ru.

В 2023 году Ferrari заработала на каждом проданном автомобиле €118 тыс. (₽11,6 млн), что на €25,6 тыс. больше, чем годом ранее. Чтобы получить ту же сумму прибыли, немецкий Porsche должен реализовать 5,2 автомобиля, BMW — 16 машин, а Mercedes-Benz — 17 машин.

Tesla зарабатывает на каждом проданном автомобиле в 27 раз меньше, чем Ferrari, Volvo в 47 раз.

В 2023 году Ferrari реализовала почти 13,7 тыс. автомобилей и заработала €5,97 млрд. Основной спрос пришелся на кроссоверы Ferrari Purosangue, а также гибридные суперкары SF90 Stradale.

Ранее стало известно, что в Таджикистане откроется первый дилерский центр Lada.