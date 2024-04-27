В Киеве прошел пикет с требованием установить сроки демобилизации

В Киеве прошел пикет с требованием принять закон, устанавливающий справедливые сроки демобилизации для украинских военных. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«В Киеве прошел всеукраинский пикет за установление справедливых предельных сроков службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пикет вышли родные военнослужащих и их друзья. На фотографиях люди держат плакаты с надписями с требованием принять закон о справедливых сроках демобилизации.

22 апреля депутат Верховной рады Сергей Демченко заявил, что законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), вероятно, будет принят не раньше 2025 года. По словам Демченко, сроки поступления законопроекта о демобилизации в Раду в настоящий момент не определены. Однако правительство Украины должно отчитаться перед парламентом о выполнении поручения по созданию законопроекта, а это должно быть сделано в течение 2025 года.

Ранее Зеленский объяснил причины снижения возраста мобилизации на Украине.